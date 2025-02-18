Пассажирский самолет объявил тревогу в Якутске
Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Службы спасения Якутии.
"В 13.15 (7.15 мск - ред.) на номер оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов - в аэропорту города Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск. Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13.15. Причина - поломка шасси. В 13.32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку", - рассказали в пресс-службе.
Самолëт с 34 пассажирами на борту и 5 членами экипажа не может приземлиться в аэропорту Якутска из-за поломки шасси.