Пассажирский самолет объявил тревогу в Якутске

Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Службы спасения Якутии.

" В 1 3 . 1 5 ( 7 . 1 5 м с к - р е д . ) н а н о м е р о п е р а т и в н о г о д е ж у р н о г о С л у ж б ы с п а с е н и я Я к у т и и п о с т у п и л в ы з о в - в а э р о п о р т у г о р о д а Я к у т с к а н е м о ж е т с о в е р ш и т ь п о с а д к у с а м о л е т А н - 2 4 , в ы п о л н я в ш и й р е й с п о м а р ш р у т у О л е к м и н с к - Я к у т с к . С а м о л е т " П о л я р н ы х а в и а л и н и й " д о л ж е н б ы л с о в е р ш и т ь п о с а д к у в 1 3 . 1 5 . П р и ч и н а - п о л о м к а ш а с с и . В 1 3 . 3 2 о б ъ я в л е н о т б о й п о т р е в о г е , о б ъ я в л е н н ы й р а н е е п о ф а к т у п о л о м к и ш а с с и с а м о л е т а А н - 2 4 в а э р о п о р т у Я к у т с к а . С о о б щ а е т с я , ч т о с а м о л е т б л а г о п о л у ч н о с о в е р ш и л п о с а д к у " , - р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Самолëт с 34 пассажирами на борту и 5 членами экипажа не может приземлиться в аэропорту Якутска из-за поломки шасси.