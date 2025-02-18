Прокуратура сообщила о повреждении оборудования в якутском аэропорту

В аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным пресс-службы, оборудование мог повредить самолет из Якутска при заходе на посадку. Региональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Этим же утром самолет Ан-24 с неисправным шасси, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, не мог сесть в аэропорту назначения. Борт несколько минут не мог сесть из-за неисправности шасси.

По данным спасателей, на номер оперативного дежурного поступил вызов — в аэропорту Якутска не мог совершить посадку самолет Ан-24, который должен был приземлиться в 13:15 по местному времени (7:15 мск). На борту было 34 пассажира и пять человек экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился. О пострадавших информации не поступало.