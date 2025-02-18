Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу по делу об убийствах

Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения.

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« С у д ь я Верховного суда России изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей», — передаёт РИА Новости.

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В сентябре прошлого года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор Фургалу, осуждённому на 22 года за организацию двух убийств и покушения.

Позже генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства.