Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу по делу об убийствах
Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения.
«Судья Верховного суда России изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей», — передаёт РИА Новости.
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В сентябре прошлого года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор Фургалу, осуждённому на 22 года за организацию двух убийств и покушения.
Позже генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства.