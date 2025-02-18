В Москве арестованы двое безработных поджигателей электричек

В Москве суд отправил под стражу двух безработных мужчин, которые являются фигурантами уголовного дела о предновогодних поджогах электричек в области. Подельники пошли на преступление по заданию заказчика, связавшегося с ними в мессенджере и пообещавшего 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Один фигурант собственноручно выполнил два задания куратора, а другой снял происходящее на телефон для отчета. Оба преступления совершены по одной схеме: мужчины, находясь на ж/д станциях в Лобне и Дмитрове, разбивали стекла кабин машиниста и устраивали пожары. В Лобне огонь быстро погас, обошлось практически без ущерба. А в Дмитрове кабина машиниста и весь состав сильно обгорели, пришлось снять электричку с эксплуатации.

Поджигателей задержали в начале января. На допросе один из них заявил, что куратором был не представитель украинских спецслужб, а работник РЖД, который хотел инсценировать диверсию и получить страховые выплаты за списание поврежденного транспорта. Мужчины подчеркнули, что перед поджогами убедились, нет ли кого-то в кабине или поблизости. Как они считают, их действия нельзя расценивать как теракт. Защита также выступает за переквалификацию дела на умышленное уничтожение чужого имущества или повреждение транспортных средств.