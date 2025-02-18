Число пострадавших в результате крушения самолета в Торонто возросло

Число пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Торонто увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает CTV.

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По данным телеканала, двое взрослых и ребенок находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Все пассажиры были эвакуированы из перевернувшегося в Торонто самолета

Ранее сообщалось, что аэропорт Пирсон в Торонто, где потерпел крушение самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американского Миннеаполиса, в настоящее время приостановил все вылеты и прием лайнеров. По данным ABC News, самолет мог перевернуться при посадке в Торонто из-за сильного ветра.