Все пассажиры были эвакуированы из перевернувшегося в Торонто самолета

Все 80 человек, находившиеся на борту самолета, перевернувшегося при посадке в аэропорту Торонто, были эвакуированы. Об этом со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщил телеканал CBS.

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Эксперт в сфере авиации заявил телеканалу, что самолет Delta Airlines мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра. По его словам, маловероятно, что причиной инцидента стало состояние взлетно-посадочной полосы, где мог оставаться снег. Он отметил, что несмотря на сильный снегопад в Торонто в минувшие выходные, все полосы были своевременно расчищены и обработаны противогололедными реагентами.

В Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет

ЧП с американским пассажирским самолетом произошло в аэропорту Торонто вечером 17 февраля. Согласно данным медицинских служб, при перевороте самолета пострадали 8 человек, никто не погиб.