Аэропорт в Торонто приостановил работу после крушения самолета

Аэропорт Пирсон в Торонто, где потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines, приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, все вылеты и прилеты задерживаются. При этом официально авиагавань об остановке работы пока не уведомляла.

Все пассажиры были эвакуированы из перевернувшегося в Торонто самолета

Напомним, вечером в понедельник самолет Bombardier, следовавший из американского Миннеаполиса, перевернулся во время посадки в аэропорту. К счастью, никто не погиб, восемь человек получили ранения.

Уже известно, что одну из пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии.

В Сети между тем появились видео, которые сняли очевидцы катастрофы. На кадрах можно разглядеть перевернутый фюзеляж воздушного судна. У самолета оторвано крыло и хвостовое оперение.