Самолет Bombardier CRJ-900LR американской авиакомпании Delta Air Lines, прибывший из Миннеаполиса, перевернулся при посадке в аэропорту Торонто имени Пирсона, есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters.

На место происшествия прибыли аварийные бригады, в том числе пожарные и медики.

« В о с е м ь ч е л о в е к п о л у ч и л и р а н е н и я . В с е п а с с а ж и р ы и ч л е н ы э к и п а ж а н а й д е н ы и ж и в ы » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

По предварительным данным, всего на борту находилось около 100 человек, включая членов экипажа.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На кадрах видно, что самолет лежит на земле на фюзеляже. Крыло отсутствует.

Согласно информации Airways, перевернувшийся самолет эксплуатируется уже больше 16 лет.