В Калининградской области мать и дочь отдали мошенникам 3 млн рублей

Семья из Калининградской области поверила в быстрый заработок на криптовалюте, оформила несколько кредитов и продала машину. Об этом сообщает областное управление МВД.

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя студентка из Гусева. Девушка рассказала, что она оставила на сайте объявлений информацию о поиске работы, после чего с ней связались неизвестные и предложили быстрый заработок на криптовалюте. Прибыль от операций она должна была якобы получать на свой криптокошелек. От вырученной суммы девушке нужно было платить работодателям 20%, так как они ее обучают и курируют все сделки.

Студентка оформила несколько кредитов и перевела деньги на указанный аферистами счет. Спустя некоторое время она решила вывести деньги, но ей потребовалось доверенное лицо. Потерпевшая попросила помощи у своей матери, женщина также оформила несколько займов, продала автомобиль и украшения в надежде вывести якобы заработанные деньги. Когда сумма вложений превысила три миллиона рублей, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.