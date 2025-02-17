В Росгвардии прокомментировали задержание генерала Рябых

Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с ДВКР ФСБ России задержан бывший руководитель одного из департаментов ведомства генерал-майор Константин Рябых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что задержание проведено в ходе мероприятий по противодействию проявлений коррупции. По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова работа по выявлению фактов и искоренению коррупционных преступлений рядах ведомства будет продолжена.

Ранее сообщалось, что силовика задержали несколько дней назад по подозрению в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Рябых был уволен с занимаемой должности после задержания.