Бастрыкин потребовал доклад по делу о попытке изнасилования в такси в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре.

В Сети появилась информация о том, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался совершить насильственные действия. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Бастрыкин потребовал предоставить доклад о выявленных в ходе расследования обстоятельствах, передает «Лента.ру».

Другой случай произошел в Москве: сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, который изнасиловал пассажирку, угрожая убийством. Следователям удалось оперативно задержать подозреваемого. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Силовики начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Следственного комитета ходатайствовали об аресте водителя такси, который изнасиловал пассажирку на юге Москвы. В тот раз изнасилование произошло в припаркованной на улице Кошкина машине.