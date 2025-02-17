В Новосибирске двое опоздавших пассажиров пытались догнать самолет

Опоздавшие на рейс Новосибирск — Братск авиакомпании S7 Airlines двое пассажиров выбежали на перрон аэропорта и попытались догнать самолет, их задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Инцидент произошел утром 17 февраля.

« Д в о е п а с с а ж и р о в р е й с а S 7 5 2 1 5 п р и ш л и к в ы х о д у у ж е п о с л е о к о н ч а н и я п р о ц е д у р ы п о с а д к и и з а к р ы т и я д в е р е й с а м о л е т а . П о н а ш и м д а н н ы м , п а с с а ж и р а м у д а л о с ь р а з б л о к и р о в а т ь д в е р и и с п у с т и т ь с я н а п е р р о н . П о с л е э т о г о о н и п о п ы т а л и с ь п о п а с т ь н а б о р т с а м о л е т а п о а в т о т р а п у . . . Н а б о р т в о з д у ш н о г о с у д н а о н и н е п о д н и м а л и с ь и н е д о п у с к а л и с ь » , — с о о б щ и л и в а в и а к о м п а н и и .

По данным Baza, на момент, когда двое опоздавших мужчин подошли к закрытому выходу, самолет уже готовился к взлету. После того, как сотрудники авиакомпании отказались открыть гейт, опоздавшие мужчины нажали кнопку пожарной сигнализации.

Затем они ногами открыли дверь, выбежали на перрон и побежали к четвертой стоянке, где, по их мнению, находился их самолет. Сотрудники транспортной полиции задержали опоздавших, когда они пытались попасть на борт по автотрапу. На обоих мужчин были составлены административные протоколы по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.