На Санторини предупредили о возможном сильном землетрясении с цунами
Сильное землетрясение, которое приведет к цунами, может произойти на острове Санторини в Эгейском море, поэтому, несмотря на некоторое снижение там сейсмической активности, успокаиваться пока рано. Об этом заявил министр по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Василис Кикилиас в эфире телеканала ANT1.
На Санторини и соседних островах Анидрос и Аморгос в последние недели произошли тысячи подземных толчков различной магнитуды, самым сильным из которых было землетрясение магнитудой 5,3. Сейсмологи предсказывают возможность там сильного землетрясения магнитудой до 6.
"Ученые не могут дать точные прогнозы о землетрясениях, а делают оценки, основанные на научных данных, это заставляет государство принимать все необходимые превентивные меры для защиты граждан, - сказал министр. - Существует вероятность более сильного землетрясения в этом районе, что требует постоянной бдительности и предварительной подготовки к нему". "Сильное землетрясение может вызвать значительный ущерб или даже цунами. Жители Санторини и близлежащих островов должны знать, что в случае сильного землетрясения им следует немедленно покинуть прибрежные и низменные районы и перебраться в более безопасные и возвышенные места", - подчеркнул Кикилиас.
Два новых порта
Министр сообщил, что "в дополнение к новому порту, который будет построен на Санторини, по согласованию с премьер-министром [Кириакосом Мицотакисом] было решено создать в безопасном месте на острове порт для эвакуации, где в случае необходимости смогут швартоваться пассажирские суда".
"Реализация проекта будет осуществляться непосредственно вооруженными силами в рамках трехстороннего соглашения с министерством по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите и подрядчиком", - сказал глава ведомства.
Кикилиас также сообщил, что на Санторини и других островах Кикладского архипелага "развернуты все оперативные силы, включающие силы безопасности и вооруженные силы, поблизости имеются корабли для немедленных действий, доставлен дополнительный медицинский персонал и электрики компании-оператора электрической системы страны с запасными материалами для немедленного восстановления повреждений в сети электроснабжения, а также работники компании мобильной связи, у которых есть специальные автомобили связи, чтобы обеспечить отправку гражданам предупреждающих смс-сообщений даже в случае коллапса телекоммуникационной инфраструктуры".
"Когда расстояние между разломом у острова Анидрос, где фиксируется сейсмическая активность, и Санторини составляет всего 20 миль (около 32 км - прим. ТАСС), время реакции имеет решающее значение. Наш механизм полностью готов и будет действовать немедленно, если это потребуется", - сказал министр.
Отслеживается вулканическая активность
Глава ведомства также обратил внимание на вулканическую активность в связи наличием у Санторини двух подводных вулканов - Неа-Камени и Колумбо. "Уникальность Санторини заключается в вулкане Неа-Камени, - сказал Кикилиас. - За последние несколько месяцев в нем возникла небольшая активность. Есть еще один вулкан - Колумбо, который в последние годы находится в состоянии постоянной активности, за которой следят ученые из Греции и из-за рубежа. Есть также разлом на пути от Санторини до острова Аморгос, вызывающий длительную сейсмическую активность, так как там происходит подъем магмы, которая и так существует в недрах Земли. По словам ученых, магма там находится на глубине 5 км [от дна моря]".
Глава министерства подтвердил, что зафиксирована небольшая деформация грунта на Санторини и незначительное смещение всего острова.
"Это явление также имело место в 2011-2012 годах. Ученые внимательно следят за этим процессом. Он может развиваться медленными или более быстрыми темпами, проводится постоянная его оценка", - сказал Кикилиас.
По его словам, научные комитеты по оценке сейсмической обстановки на Кикладах продолжают встречаться и оценивать поступающую информацию.
"При этом школы на Сантрини и еще трех островах региона останутся закрытыми до 21 февраля, согласно рекомендации экспертов. Мы продолжим работать с осторожностью и спокойствием, отдавая приоритет защите граждан", - заключил министр.