На Санторини предупредили о возможном сильном землетрясении с цунами

Сильное землетрясение, которое приведет к цунами, может произойти на острове Санторини в Эгейском море, поэтому, несмотря на некоторое снижение там сейсмической активности, успокаиваться пока рано. Об этом заявил министр по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Василис Кикилиас в эфире телеканала ANT1.

На Санторини и соседних островах Анидрос и Аморгос в последние недели произошли тысячи подземных толчков различной магнитуды, самым сильным из которых было землетрясение магнитудой 5,3. Сейсмологи предсказывают возможность там сильного землетрясения магнитудой до 6.

" У ч е н ы е н е м о г у т д а т ь т о ч н ы е п р о г н о з ы о з е м л е т р я с е н и я х , а д е л а ю т о ц е н к и , о с н о в а н н ы е н а н а у ч н ы х д а н н ы х , э т о з а с т а в л я е т г о с у д а р с т в о п р и н и м а т ь в с е н е о б х о д и м ы е п р е в е н т и в н ы е м е р ы д л я з а щ и т ы г р а ж д а н , - с к а з а л м и н и с т р . - С у щ е с т в у е т в е р о я т н о с т ь б о л е е с и л ь н о г о з е м л е т р я с е н и я в э т о м р а й о н е , ч т о т р е б у е т п о с т о я н н о й б д и т е л ь н о с т и и п р е д в а р и т е л ь н о й п о д г о т о в к и к н е м у " . " С и л ь н о е з е м л е т р я с е н и е м о ж е т в ы з в а т ь з н а ч и т е л ь н ы й у щ е р б и л и д а ж е ц у н а м и . Ж и т е л и С а н т о р и н и и б л и з л е ж а щ и х о с т р о в о в д о л ж н ы з н а т ь , ч т о в с л у ч а е с и л ь н о г о з е м л е т р я с е н и я и м с л е д у е т н е м е д л е н н о п о к и н у т ь п р и б р е ж н ы е и н и з м е н н ы е р а й о н ы и п е р е б р а т ь с я в б о л е е б е з о п а с н ы е и в о з в ы ш е н н ы е м е с т а " , - п о д ч е р к н у л К и к и л и а с .

Два новых порта

Министр сообщил, что "в дополнение к новому порту, который будет построен на Санторини, по согласованию с премьер-министром [Кириакосом Мицотакисом] было решено создать в безопасном месте на острове порт для эвакуации, где в случае необходимости смогут швартоваться пассажирские суда".

" Р е а л и з а ц и я п р о е к т а б у д е т о с у щ е с т в л я т ь с я н е п о с р е д с т в е н н о в о о р у ж е н н ы м и с и л а м и в р а м к а х т р е х с т о р о н н е г о с о г л а ш е н и я с м и н и с т е р с т в о м п о б о р ь б е с к л и м а т и ч е с к и м и к р и з и с а м и и г р а ж д а н с к о й з а щ и т е и п о д р я д ч и к о м " , - с к а з а л г л а в а в е д о м с т в а .

Кикилиас также сообщил, что на Санторини и других островах Кикладского архипелага "развернуты все оперативные силы, включающие силы безопасности и вооруженные силы, поблизости имеются корабли для немедленных действий, доставлен дополнительный медицинский персонал и электрики компании-оператора электрической системы страны с запасными материалами для немедленного восстановления повреждений в сети электроснабжения, а также работники компании мобильной связи, у которых есть специальные автомобили связи, чтобы обеспечить отправку гражданам предупреждающих смс-сообщений даже в случае коллапса телекоммуникационной инфраструктуры".

" К о г д а р а с с т о я н и е м е ж д у р а з л о м о м у о с т р о в а А н и д р о с , г д е ф и к с и р у е т с я с е й с м и ч е с к а я а к т и в н о с т ь , и С а н т о р и н и с о с т а в л я е т в с е г о 2 0 м и л ь ( о к о л о 3 2 к м - п р и м . Т А С С ) , в р е м я р е а к ц и и и м е е т р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е . Н а ш м е х а н и з м п о л н о с т ь ю г о т о в и б у д е т д е й с т в о в а т ь н е м е д л е н н о , е с л и э т о п о т р е б у е т с я " , - с к а з а л м и н и с т р .

Отслеживается вулканическая активность

Глава ведомства также обратил внимание на вулканическую активность в связи наличием у Санторини двух подводных вулканов - Неа-Камени и Колумбо. "Уникальность Санторини заключается в вулкане Неа-Камени, - сказал Кикилиас. - За последние несколько месяцев в нем возникла небольшая активность. Есть еще один вулкан - Колумбо, который в последние годы находится в состоянии постоянной активности, за которой следят ученые из Греции и из-за рубежа. Есть также разлом на пути от Санторини до острова Аморгос, вызывающий длительную сейсмическую активность, так как там происходит подъем магмы, которая и так существует в недрах Земли. По словам ученых, магма там находится на глубине 5 км [от дна моря]".

Глава министерства подтвердил, что зафиксирована небольшая деформация грунта на Санторини и незначительное смещение всего острова.

" Э т о я в л е н и е т а к ж е и м е л о м е с т о в 2 0 1 1 - 2 0 1 2 г о д а х . У ч е н ы е в н и м а т е л ь н о с л е д я т з а э т и м п р о ц е с с о м . О н м о ж е т р а з в и в а т ь с я м е д л е н н ы м и и л и б о л е е б ы с т р ы м и т е м п а м и , п р о в о д и т с я п о с т о я н н а я е г о о ц е н к а " , - с к а з а л К и к и л и а с .

По его словам, научные комитеты по оценке сейсмической обстановки на Кикладах продолжают встречаться и оценивать поступающую информацию.