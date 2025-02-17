Российский священник незаконно пытался приобрести автомат Калашникова

В городе Ардатове Республики Мордовия 51-летний священник пытался незаконно приобрести автомат Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN».

Священник в Мордовии незаконно пытался приобрести автомат Калашникова
© Пресс-служба Уральского таможенного управления

Помимо автомата, он пытался приобрести пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

«По предварительной информации, еще весной 2024 года мужчина попросил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему достать оружие. Зачем оно понадобилось священнику неизвестно», сообщает источник.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент священник находится под подпиской о невыезде.

Недавно житель Забайкалья следил за женой и расправился с ней. Все произошло осенью прошлого года в городе Могоча.

До этого в Петербурге 17-летний турист купил пистолет и испытал его на незнакомом пенсионере. В полицию обратился 70-летний петербуржец, который сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома №13 на Столярном переулке.

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