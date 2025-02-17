Священник в Мордовии незаконно пытался приобрести автомат Калашникова

В городе Ардатове Республики Мордовия 51-летний священник пытался незаконно приобрести автомат Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN».

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Помимо автомата, он пытался приобрести пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

« П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , е щ е в е с н о й 2 0 2 4 г о д а м у ж ч и н а п о п р о с и л з н а к о м о г о з а д е н е ж н о е в о з н а г р а ж д е н и е п о м о ч ь е м у д о с т а т ь о р у ж и е . З а ч е м о н о п о н а д о б и л о с ь с в я щ е н н и к у — н е и з в е с т н о » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

Возбуждено уголовное дело. На данный момент священник находится под подпиской о невыезде.

Недавно житель Забайкалья следил за женой и расправился с ней. Все произошло осенью прошлого года в городе Могоча.

До этого в Петербурге 17-летний турист купил пистолет и испытал его на незнакомом пенсионере. В полицию обратился 70-летний петербуржец, который сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома №13 на Столярном переулке.