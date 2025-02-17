В квартире исчезнувшего экс-мэра Самары Тархова нашли следы крови
В квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова, который ранее бесследно исчез вместе со своей женой, обнаружены следы крови, а также частицы кровеносных сосудов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Как рассказали в пресс-службе, следователи осмотрели квартиру Тархова в рамках расследования дела о возможном убийстве — по одной из версий, бывшего политика и его жену могла убить их внучка Екатерина. В ходе осмотра квартиры следователи смогли найти следы крови, которая принадлежит Тархову и его жене.
Кроме того, экспертиза также обнаружила следы обработки химическим веществом. Как считает следствие, Екатерина заранее подготовилась к двойному убийству — нашла канистры с химикатами и пластиковые емкости, а после обработала квартиру Тарховых раствором щелочи.
«Несмотря на то, что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим», — рассказали в Следственном комитете.
Помимо этого следователи также установили, что обвиняемая в убийстве успела избавиться от мебели, на которую могли попасть следы преступления. Кроме того, она также получила за своего деда 1 миллион рублей дивидендов — они полагались Виктору Тархову как соучредителю организации.
Напомним, что 31 января в полицию поступило заявление об исчезновении Виктора Тархова, а также его жены. Согласно версии следствия, они могли быть убиты собственной внучкой Екатериной Тарховой. В данный момент девушка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Тело потерпевших до сих пор не найдено.