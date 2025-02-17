В квартире исчезнувшего экс-мэра Самары Тархова нашли следы крови

В квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова, который ранее бесследно исчез вместе со своей женой, обнаружены следы крови, а также частицы кровеносных сосудов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Как рассказали в пресс-службе, следователи осмотрели квартиру Тархова в рамках расследования дела о возможном убийстве — по одной из версий, бывшего политика и его жену могла убить их внучка Екатерина. В ходе осмотра квартиры следователи смогли найти следы крови, которая принадлежит Тархову и его жене.

Кроме того, экспертиза также обнаружила следы обработки химическим веществом. Как считает следствие, Екатерина заранее подготовилась к двойному убийству — нашла канистры с химикатами и пластиковые емкости, а после обработала квартиру Тарховых раствором щелочи.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о к в а р т и р а , в к о т о р о й п р о ж и в а л и п о т е р п е в ш и е , б ы л а о б р а б о т а н а х и м и ч е с к и м в е щ е с т в о м , с л е д о в а т е л я м и - к р и м и н а л и с т а м и б ы л о п р о в е д е н о н е с к о л ь к о т щ а т е л ь н ы х о с м о т р о в с и с п о л ь з о в а н и е м н о в е й ш е й к р и м и н а л и с т и ч е с к о й т е х н и к и , и з ъ я т о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с в о б о д н ы х и э к с п е р и м е н т а л ь н ы х о б р а з ц о в д л я с р а в н и т е л ь н о г о и с с л е д о в а н и я , в р е з у л ь т а т е ч е г о у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь с л е д ы к р о в и и ч а с т и ц ы к р о в е н о с н ы х с о с у д о в , п р и н а д л е ж а щ и е п о т е р п е в ш и м » , — р а с с к а з а л и в С л е д с т в е н н о м к о м и т е т е .

Помимо этого следователи также установили, что обвиняемая в убийстве успела избавиться от мебели, на которую могли попасть следы преступления. Кроме того, она также получила за своего деда 1 миллион рублей дивидендов — они полагались Виктору Тархову как соучредителю организации.

Напомним, что 31 января в полицию поступило заявление об исчезновении Виктора Тархова, а также его жены. Согласно версии следствия, они могли быть убиты собственной внучкой Екатериной Тарховой. В данный момент девушка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Тело потерпевших до сих пор не найдено.