Мужчину задержали за растление девочки в московском метрополитене

Мужчину задержали за растление девочки в вагоне поезда московского метрополитена
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, растлившего несовершеннолетнюю девочку в вагоне поезда, следовавшего по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.
«По данным следствия, 14 февраля 2025 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Парк Победы» и «Киевская», совершил в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления. После случившегося несовершеннолетняя рассказала о произошедшем своим родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение», – рассказали в пресс-службе.
По данному факту следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, преступления обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения.