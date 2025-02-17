Мужчину задержали за растление девочки в московском метрополитене

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, растлившего несовершеннолетнюю девочку в вагоне поезда, следовавшего по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

« П о д а н н ы м с л е д с т в и я , 1 4 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а м у ж ч и н а , н а х о д я с ь в в а г о н е э л е к т р о п о е з д а , с л е д о в а в ш е г о о т с т а н ц и и « П а р к П о б е д ы » и « К и е в с к а я » , с о в е р ш и л в о т н о ш е н и и р а н е е н е з н а к о м о й н е с о в е р ш е н н о л е т н е й д е в о ч к и и н ы е д е й с т в и я с е к с у а л ь н о г о х а р а к т е р а , п о с л е ч е г о с к р ы л с я с м е с т а п р е с т у п л е н и я . П о с л е с л у ч и в ш е г о с я н е с о в е р ш е н н о л е т н я я р а с с к а з а л а о п р о и з о ш е д ш е м с в о и м р о д и т е л я м , к о т о р ы е н е з а м е д л и т е л ь н о о б р а т и л и с ь в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы . Б л а г о д а р я с о в м е с т н о й р а б о т е с л е д о в а т е л е й с т о л и ч н о г о С К и с о т р у д н и к о в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в ф и г у р а н т о п е р а т и в н о з а д е р ж а н . С н и м п р о в е д е н ы н е о б х о д и м ы е с л е д с т в е н н ы е д е й с т в и я , е м у п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е » , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

По данному факту следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, преступления обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения.