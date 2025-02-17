Неизвестный мужчина напал на продавщицу цветов в Санкт-Петербургском магазине «Цветокторг» — в результате он похитил три букета и 14 с половиной тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло в ночь на 17 февраля — мужчина зашел в магазин на улице Композиторов, после чего попросил продавца собрать ему букет. Когда женщина отвернулась за цветами, неизвестный напал на нее со спины. В процессе потасовки злоумышленник приставил к женщине предмет, напоминающий пистолет, после чего продавщица отдала ему все деньги из кассы — 14 с половиной тысяч рублей. Кроме того, уходя преступник также забрал с собой три букета цветов.

Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как мужчина хватает продавщицу сзади, а потом валит на пол.

В данный момент мужчину ищет полиция. Согласно предварительной версии, преступник хотел подарить букет своей возлюбленной. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее злоумышленник жестоко избил и ограбил пассажира в московском метро.