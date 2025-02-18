В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы

Неизвестный мужчина в Санкт-Петербурге, угрожая продавцам цветочного магазина предметом, напоминающим пистолет, похитил 14,5 тысячи рублей из кассы и три букета цветов. Сейчас его разыскивает полиция, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по региону.

Сигнал о произошедшем поступил в полицию около полуночи в понедельник, 17 февраля. 20-летняя сотрудница магазина рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что из кассы злоумышленник похитил 14,5 тысячи рублей, а три букета цветов, которые он также прихватил с собой, стоит 23 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Школьник из Хакасии ограбил ранее цветочный магазин, чтобы подарить букет матери.