Стрелявший по людям бывший вице-мэр российского города явился в МВД с повинной

В Дагестане стрелявший по людям бывший заместитель мэра Махачкалы и исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного регионального заказчика-застройщика Алибулат Магомедов явился в МВД с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, ЧП произошло 14 февраля. Тогда экс-вице-мэр вместе с другом устроили стрельбу во время драки. В результате ранение получили четыре человека. После инцидента они оба были объявлены в розыск.

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