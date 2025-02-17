На аварийном танкере в Усть-Луге заделали две пробоины из трех

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на танкере Koala, стоящем в терминале в Усть-Луге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В настоящее время проводится проверка на герметичность. Специалисты уже приступили к заделке третьей пробоины.

Обещают, что все ремонтные работы будут завершены 17 февраля.

Также в ближайшее время планируют откачивать воду из шахты грузовых насосов, что должно дать доступ к внутренним помещениям танкера. Ведомство информирует, что ранее было откачано три кормовых танка с пресной водой - общий объем составил всего 300 кубометров.

Продолжается мониторинг акватории и береговой полосы. Разлив нефтепродуктов не зарегистрирован.

Напомним, 9 февраля на танкере произошел взрыв. Пострадавших нет. Не было зафиксировано и попадания нефти в акваторию.