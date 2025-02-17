В якутском доме-интернате, где нашли труп, выявили нарушения
Проверка выявила множество нарушений в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова в Якутске после обнаружения там разлагающегося трупа мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Напомним, что разлагающийся труп мужчины 1956 года рождения обнаружили в доме-интернате 3 января 2025 года. После этого прокуратура организовала проверку учреждения.
«По ее итогам выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания», — говорится в тексте.
В связи с этим в отношении должностных лиц были возбуждены административные дела. Кроме того еще до проверки был уволен директор дома-интерната и еще пять сотрудников из числа руководящего состава и ответственных работников. На них наложены дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.