В якутском доме-интернате, где нашли труп, выявили нарушения

Проверка выявила множество нарушений в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова в Якутске после обнаружения там разлагающегося трупа мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, что разлагающийся труп мужчины 1956 года рождения обнаружили в доме-интернате 3 января 2025 года. После этого прокуратура организовала проверку учреждения.

« П о е е и т о г а м в ы я в л е н ы н а р у ш е н и я с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а , о п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и , о л е к а р с т в е н н о м о б е с п е ч е н и и , п о р я д к а и у с л о в и й п р е д о с т а в л е н и я с о ц и а л ь н ы х у с л у г , в т о м ч и с л е в ы р а з и в ш и х с я в н е п р и н я т и и м е р п о с в о е в р е м е н н о м у в ы я в л е н и ю и у с т а н о в л е н и ю п р и ч и н о т с у т с т в и я п о с т о я л ь ц а , с о п р о в о ж д е н и ю е г о п р е б ы в а н и я » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

В связи с этим в отношении должностных лиц были возбуждены административные дела. Кроме того еще до проверки был уволен директор дома-интерната и еще пять сотрудников из числа руководящего состава и ответственных работников. На них наложены дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.