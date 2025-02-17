В Анкаре 54 человека умерли от поддельного алкоголя

Число жертв употребления контрафактного алкоголя в Анкаре выросло до 54. Как сообщает телеканал CNN Türk, еще 40 человек остаются в реанимации в больницах города.

В начале февраля губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявлял, что в столичном регионе были зафиксированы 33 летальных исхода.

Генпрокуратура Анкары продолжает расследование по факту гибели людей и продажи поддельного алкоголя. К делу приобщены дополнительные токсикологические отчеты Института судебной медицины. Всего в рамках расследования на данный момент были арестованы 28 человек, 25 из них на время следствия отпущены под судебный контроль.

В середине января турецкие СМИ сообщили, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы. Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.