В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины
В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины. Об этом пишет «Mash на Мойке».
«Тело мужчины поднимают из Невы на Синопской набережной — предварительно, погибший спустился по ступенькам и оказался в реке», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
Согласно словам очевидцев, мужчина смог проплыть примерно 40 метров по течению Невы, после чего неожиданно исчез под водой. Спасатели быстро прибыли на место происшествия.
На данный момент причины и обстоятельства падения мужчины в реку остаются неясными. Тело достают из воды спасатели.