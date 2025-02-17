В Санкт-Петербурге из Невы достают тело мужчины. Об этом пишет «Mash на Мойке».

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« Т е л о м у ж ч и н ы п о д н и м а ю т и з Н е в ы н а С и н о п с к о й н а б е р е ж н о й — п р е д в а р и т е л ь н о , п о г и б ш и й с п у с т и л с я п о с т у п е н ь к а м и о к а з а л с я в р е к е » , — с о о б щ а е т t e l e g r a m - к а н а л « M a s h н а М о й к е » .

Согласно словам очевидцев, мужчина смог проплыть примерно 40 метров по течению Невы, после чего неожиданно исчез под водой. Спасатели быстро прибыли на место происшествия.

На данный момент причины и обстоятельства падения мужчины в реку остаются неясными. Тело достают из воды спасатели.