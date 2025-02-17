Пассажир почувствовал недомогание и не выжил на рейсе в Европе

Самолет авиакомпании Jet2 совершил вынужденную посадку в Европе из-за внезапной кончины пассажира. Об этом пишет The Olive Press.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, на рейсе с испанского острова Тенерифе в Ноттингем, Великобритания. Во время полета пожилой мужчина резко почувствовал недомогание. Экипаж оказал ему неотложную медицинскую помощь, но безуспешно — он не выжил.

После посадки в международном аэропорту Сантьяго-Росалия-де-Кастро в испанском регионе Галисия борт встретила бригада скорой помощи. Однако медики смогли лишь подтвердить кончину путешественника, имя и национальность которого не уточняются.

7 февраля российский турист пережил инфаркт в аэропорту тайского курорта Пхукет и впал в кому. Мужчина почувствовал себя плохо в воздушной гавани перед вылетом в Россию.