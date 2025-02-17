В Приморье два человека погибли в автомобиле, который провалился под лед

В Приморском крае два человека погибли, находясь в салоне автомобиля, который провалился под лед в северной части Амурского залива. Их тела достали водолазы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

" В П р и м о р ь е д в а ч е л о в е к а п о г и б л и п о д о л ь д о м . О н и в а в т о м о б и л е у ш л и н а д н о А м у р с к о г о з а л и в а в р а й о н е Т а в р и ч а н с к о г о л и м а н а . В о д о л а з ы МЧС России достали тела мужчин с трехметровой глубины", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что толщина льда в месте провала - около пяти сантиметров. Спасатели предупредили, что выезд на лед в Приморском крае смертельно опасен.

В Приморском крае выезд на лед на автомобиле полностью запрещен. В минувшие выходные в крае был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до плюс 5 градусов.