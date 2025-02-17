В Приморье два человека погибли в автомобиле, который провалился под лед

В Приморском крае два человека погибли, находясь в салоне автомобиля, который провалился под лед в северной части Амурского залива. Их тела достали водолазы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В Приморье два человека погибли подо льдом. Они в автомобиле ушли на дно Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России достали тела мужчин с трехметровой глубины", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что толщина льда в месте провала - около пяти сантиметров. Спасатели предупредили, что выезд на лед в Приморском крае смертельно опасен.
В Приморском крае выезд на лед на автомобиле полностью запрещен. В минувшие выходные в крае был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до плюс 5 градусов.