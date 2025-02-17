Внучка бывшего мэра Самары Тархова, подозреваемая в его убийстве, обжаловала арест

Суд в Самаре рассмотрит апелляционную жалобу на арест Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены, которую обвиняют в их убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

« П о с т у п и л а ( а п е л л я ц и о н н а я ж а л о б а — р е д . ) , н а з н а ч е н а н а з а в т р а » , — п и ш е т Р И А Н о в о с т и .

Напомним, что тела пенсионеров пока не нашли. В Сети были опубликованы кадры с внучкой пожилой пары, на которых она выносит большие пластиковые бочки с черными пакетами.

Ранее сообщалось, что Екатерина, которую подозревают в убийстве дедушки и бабушки, имела долги по нескольким кредитам, а также другие задолженности.