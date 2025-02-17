В Москве ОМОН провел задержания на Савеловском рынке

В эти минуты на Савеловском рынке в Москве проводятся специальные мероприятия ОМОН, сообщил "РГ" информированный источник.

По предварительным данным, силовики уже задержали более 100 сотрудников торгового комплекса. Преимущественно, это мигранты. Сотрудники ОМОН и военной полиции проверяют паспорта и документы воинского учета.

Проверки проходят как на улице у рынка, так и в крытых торговых объектах. Силовики блокировали вход в некоторые из них. Официальной информации об этом рейде пока нет.