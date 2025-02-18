На Кубани рассказали о последствиях атаки БПЛА на станцию КТК

Последствия атаки Киева на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) придется устранять полтора-два месяца и прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%. Об этом сообщила компания «Транснефть».

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума, расположенная в Краснодарском крае, была атакована семью БПЛА Вооруженных сил Украины 17 февраля. В КТК отметили, что атака была произведена с временным интервалом, и ее целью было не только нарушить работу станции, но и привести к жертвам среди персонала.

По данным «Транснефти», в результате атаки украинских дронов нефтеперекачивающая станция получила серьезные повреждения и была временно выведена из эксплуатации.

« Р а з р у ш е н а к р ы ш а , п о в р е ж д е н о з а к р ы т о е р а с п р е д е л и т е л ь н о е у с т р о й с т в о , г а з о т у р б и н н а я у с т а н о в к а ( Г Т У ) , т а к ж е п о р а ж е н ы к а б е л и и к а б е л ь н а я э с т а к а д а , р е з е р в у а р с в о д о й , у н и ч т о ж е н ы д в а т р а н с ф о р м а т о р а , ф и л ь т р ы и с и с т е м а п о ж а р о т у ш е н и я Г Т У » , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

В компании уточнили, что последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что «может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%».

« В н а с т о я щ и й м о м е н т п р и е м н е ф т и о т г р у з о о т п р а в и т е л е й о с у щ е с т в л я е т с я с о г л а с н о у т о ч н е н н ы м т е х н и ч е с к и м в о з м о ж н о с т я м п о п е р е к а ч к е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Сегодня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что атакованная Киевом насосно-перекачивающая станция - «актив отнюдь не российский», так как доля американского бизнеса в Каспийском трубопроводном консорциуме в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.