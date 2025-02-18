На Кубани рассказали о последствиях атаки БПЛА на станцию КТК
Последствия атаки Киева на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) придется устранять полтора-два месяца и прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%. Об этом сообщила компания «Транснефть».
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума, расположенная в Краснодарском крае, была атакована семью БПЛА Вооруженных сил Украины 17 февраля. В КТК отметили, что атака была произведена с временным интервалом, и ее целью было не только нарушить работу станции, но и привести к жертвам среди персонала.
По данным «Транснефти», в результате атаки украинских дронов нефтеперекачивающая станция получила серьезные повреждения и была временно выведена из эксплуатации.
«Разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ», - отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что «может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%».
«В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке», — говорится в сообщении.
Сегодня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что атакованная Киевом насосно-перекачивающая станция - «актив отнюдь не российский», так как доля американского бизнеса в Каспийском трубопроводном консорциуме в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.