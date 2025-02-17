У Блиновской арестована недвижимость в трех местах и Bentley

Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость и автомобили блогера Елены Блиновской в связи с ее банкротством. Арест затронул объекты в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini. Об этом стало известно из материалов суда.

« Ф и н а н с о в ы й у п р а в л я ю щ и й п о п р о с и л А р б и т р а ж н ы й с у д г о р о д а М о с к в ы н а л о ж и т ь а р е с т н а и м у щ е с т в о в р а м к а х б а н к р о т с т в а Блиновской. Под обеспечительные меры подпал ряд объектов недвижимости в Московской области, Москве и Крыму, а еще автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus», — говорится в материалах судебной инстанции.

Отмечается, что суд принял эти меры, посчитав, что Блиновская может попытаться скрыть свое имущество. Она была признана банкротом 13 ноября 2024 года, при этом ее долг перед кредиторами, включая ВТБ и налоговые органы, составляет около 1,4 млрд рублей. Блиновская находится в следственном изоляторе с января 2024 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, передает 360.ru.

Обвинение запросило шесть лет колонии для Елены Блиновской

Судебный процесс по уголовному делу начался в конце августа 2024 года. В то же время Блиновская оспаривала действия налоговой службы относительно своих налоговых обязанностей, однако суды поддержали позицию Федеральной налоговой службы, передает РАПСИ. 3 февраля 2025 года Верховный суд отклонил ее жалобу, не найдя оснований для пересмотра решений нижестоящих инстанций.