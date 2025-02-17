Похитивший глухонемую девочку россиянин обратился к ее отцу

«Мне с этим жить»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, обратился к ее отцу
Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU.
«Понимаю, ему тяжело было. У самого дети были несовершеннолетними. Если смогут [простить], конечно. <…> Со мной этот случай останется до конца жизни. Мне с этим жить», — сказал Куклин.
Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь.
15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца.