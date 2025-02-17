Похитивший глухонемую девочку россиянин обратился к ее отцу

Екатеринбуржец Олег Куклин, арестованный по обвинению в похищении 15-летней глухонемой девочки, попросил прощения у ее родных. Заявление он сделал в Октябрьском райсуде, передает корреспондент URA.RU.

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« П о н и м а ю , е м у т я ж е л о б ы л о . У с а м о г о д е т и б ы л и н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и . Е с л и с м о г у т [ п р о с т и т ь ] , к о н е ч н о . < … > С о м н о й э т о т с л у ч а й о с т а н е т с я д о к о н ц а ж и з н и . М н е с э т и м ж и т ь » , — с к а з а л К у к л и н .

Инцидент произошел 14 февраля возле цветочного магазина на улице Куйбышева. Отец оставил девочку в машине. Позже к ней подошел Куклин и вытащил из авто. Он повел ее по улице. Через несколько часов они оказались дома у Олега. Его жена Ольга отказалась пустить ребенка в квартиру. Та осталась в подъезде на ночь.

15 февраля девочка пришла в близлежащую аптеку и попросила о помощи. Куклина задержали отправили под стражу на два месяца.