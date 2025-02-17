В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Днем в понедельник, 17 февраля, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую онлайн-карту воздушных тревог.

Тревога была объявлена в 13:13 по московскому времени. Других деталей РИА Новости не приводит.

На прошлой неделе воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и других областях Украины.

Взрывы прогремели в городе Мерефа Харьковской области, сообщалось, что там были повреждены столбы и трансформаторы ЛЭП. СМИ писали, что мог быть поврежден газопромысел в Полтавской области. Украинский министр энергетики Герман Галущенко позже сообщил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура.