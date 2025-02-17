Только для своих: китайский сутенер продавал тела юных россиянок педофилам

В Санкт-Петербурге силовики провели «контрольную закупку» в борделе и выявили нишевой бизнес по сексуальной эксплуатации. Держатель борделя ориентировался исключительно на соотечественников из Китая. NEWS.ru рассказывает о подробностях громкого задержания в Северной столице.

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«Думал, что бандиты»

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска с помощью «проверочной закупки» раскрыли бордель, работавший под вывеской караоке-клуба. Хозяином заведения на улице Кораблестроителей оказался 34-летний гражданин Китая.

Один из сотрудников заведения, попавший на кадры оперативной съемки, во время общения с силовиками достал свой смартфон из-под диванной подушки. Когда его спросили, почему он спрятал телефон, молодой человек заявил, что спутал силовиков со злоумышленниками.

« Д у м а л , ч т о б а н д и т ы » , — о б ъ я с н и л с я м у ж ч и н а .

17-летняя «сотрудница»

Всего за занятие проституцией в заведении были задержаны три девушки. На них составили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Среди вовлеченных в проституцию девушек в том числе была несовершеннолетняя — задержанной всего 17 лет. Другая ее коллега была всего лишь на два года старше. Еще одной девушке было 24 года.

Девушки в отдел полиции прибыли в явно хорошем настроении. На фото для оперативников они позировали так, что улыбку не удалось скрыть даже под блюром. По вменяемой статье им грозит штраф до двух тысяч рублей. Все задержанные девушки являются гражданками России.

Только для своих

Изъяты денежные средства, смартфоны, электронные носители информации, тетради с записями. Владелец караоке-клуба заключен под стражу в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Telegram-канал «Многонационал» отмечает, что облава на караоке-клуб состоялась 14 февраля. По данным канала, речь идет о заведении Wave Club, которое позиционирует себя как «самое крупное лофт-пространство с капсульным караоке в Питере». «Многонационал» пишет, что организатор борделя Мэн Чжаоцзи был уверен, что останется безнаказанным. Он думал, что о его заведении никто не узнает, так как воспользоваться его услугами могли только китайцы.

По данным Neva.Today, сутенер открыл свое заведение в начале декабря. Для этого он нашел обычное офисное помещение и оборудовал его под притон для оказания интимных услуг.