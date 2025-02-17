Российский студент развратил семерых детей во время соревнований по карате

В Казани задержан 18-летний студент Краснодарского университета, подозреваемый в совращении семерых детей во время соревнований по каратэ. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних. Своей вины он не признал.

По данным канала, фигурант — уроженец Темрюка. Он является спортсменом. Большинство преступлений произошли во время соревнований по карате. Так, в период с 2022 по 2024 год онсовратил семерых детей в возрасте от 10 до 16 лет. В рамках расследования были взяты образцы ДНК. С ними проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 36-летнего детского тренера, совратившего 12-летнего мальчика.