Украинцы устроили голодовку в воронежском ИВС, чтобы не отправляться на фронт

Трое граждан Украины, находящиеся незаконно на территории РФ, устроили голодовку в воронежском изоляторе временного содержания (ИВС). Они боятся, что их отправят воевать.

© Вечерняя Москва

В начале февраля в ИВС по Воронежу поступили трое украинцев, незаконно находящиеся на территории России. 37-летнего Дмитрия Л., 32-летнего Геннадия Л. и 40-летнего Антона Л. планируют выдворить из страны в начале весны, однако мужчины очень боятся вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несколько дней назад задержанные объявили голодовку и отказываются принимать какую-либо пищу, а некоторые заявили о готовности отказаться от воды — все из-за страха возвращения обратно на Украину. Мужчины заявили, что лучше останутся голодать в изоляторе, чем умрут на специальной военной операции, передает Telegram-канал Shot.

На прошлой неделе в многоквартирном доме в ДНР нашли цех по производству дронов ВСУ. По предварительной оценке, найденных запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников. Ранее сообщалось о нахождении скрытого полевого склада с боеприпасами ВСУ на территории ЛНР.