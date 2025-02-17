Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика
Учителя захотели уволиться из элитной школы в Санкт-Петербурге после истории с изнасилованием мальчика в туалете заведения. Об этом стало известно 78.ru.
По сведениям издания, сотрудники российской школы пожаловались родителям учащихся на оскорбления и «нарушение всех границ».
«После случившейся ситуации администрация и педагогический состав обсуждают уход из школы», — следует из одного из сообщений, появившихся в чате престижного учебного заведения.
До этого стало известно, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже распространили по соцсетям.