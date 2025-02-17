Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

Учителя захотели уволиться из элитной школы в Санкт-Петербурге после истории с изнасилованием мальчика в туалете заведения. Об этом стало известно 78.ru.

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По сведениям издания, сотрудники российской школы пожаловались родителям учащихся на оскорбления и «нарушение всех границ».

« П о с л е с л у ч и в ш е й с я с и т у а ц и и а д м и н и с т р а ц и я и п е д а г о г и ч е с к и й с о с т а в о б с у ж д а ю т у х о д и з ш к о л ы » , — с л е д у е т и з о д н о г о и з с о о б щ е н и й , п о я в и в ш и х с я в ч а т е п р е с т и ж н о г о у ч е б н о г о з а в е д е н и я .

До этого стало известно, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже распространили по соцсетям.