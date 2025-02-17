Мужчина жестоко избил и ограбил незнакомца в столичном метро
В столичном метро мужчина избил и ограбил пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Уточняется, что ночью 28-летний злоумышленник, находясь в переходе станции «Китай-город», действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив на пол и избил ногами.
«Затем, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшего, фигурант похитил принадлежащий ему рюкзак, в котором находились мобильный телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество», - говорится в сообщении.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред. Подчеркивается, что действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что водитель китайского кроссовера ранил таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Инцидент произошел на Гольяновской улице в Басманном районе.