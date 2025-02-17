Мужчина жестоко избил и ограбил незнакомца в столичном метро

В столичном метро мужчина избил и ограбил пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уточняется, что ночью 28-летний злоумышленник, находясь в переходе станции «Китай-город», действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив на пол и избил ногами.

« З а т е м , в о с п о л ь з о в а в ш и с ь б е с п о м о щ н ы м с о с т о я н и е м п о с т р а д а в ш е г о , ф и г у р а н т п о х и т и л п р и н а д л е ж а щ и й е м у р ю к з а к , в к о т о р о м н а х о д и л и с ь м о б и л ь н ы й т е л е ф о н , д в а з а р я д н ы х у с т р о й с т в а , б а н к о в с к и е к а р т ы , п о я с н а я с у м к а и д р у г о е и м у щ е с т в о » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред. Подчеркивается, что действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что водитель китайского кроссовера ранил таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Инцидент произошел на Гольяновской улице в Басманном районе.