Москвичке прислали промокод «понос» в качестве компенсации за отравление в кафе

Менеджер кафе Castro bar pasta&pizza на Бутырской улице в Москве в ходе переписки с отравившейся в заведении женщиной прислал ей в качестве компенсации промокод «ПОНОС» на скидку в два процента. Об этом пишет закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».

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Как сообщили авторы поста, пострадавшая москвичка рассказала о произошедшем в соцсетях, назвав кафе «спонсором веселых выходных» и отметив аккаунт точки питания. В результате она получила в ответ оскорбления, в том числе промокод. «С кем не бывает. Не стоит благодарить, за это не благодарят», — прокомментировал публикацию аккаунт кафе.

Когда россиянка опубликовала скриншоты переписки, менеджер кафе назвал ее ущемленной и пригрозил справить нужду под дверь квартиры женщины, если та обратится в Роспотребнадзор.

« И ч т о в ы х о т и т е э т и м д о б и т ь с я ? В ы м о г л и п р о с т о п р и й т и , м о л ч а н а п и с а т ь в с е э т о в к н и г у ж а л о б . О н а у н а с н а х о д и т с я у м у с о р н о г о в е д р а ! Ч е л о в е ч н о с т и у в а с н о л ь » , — о т р е а г и р о в а л и в C a s t r o b a r p a s t a & p i z z a н а н о в ы й п о с т .

Как пишут журналисты, на данный момент кафе уже сменило название аккаунта в соцсетях. В свою очередь, москвичка написала обращение в Федеральную санитарную службу.

Ранее жители Хабаровска массово отравились роллами в кафе «Се и сразу» на улице Лермонтова. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в точке питания нарушения, в том числе отсутствие медкнижек у нескольких сотрудников и нарушение сроков хранения блюд. Заведение закрыли на месяц.