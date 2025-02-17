В Петербурге разоблачили «кредитных брокеров», которые обокрали тысячи россиян

В Петербурге начался судебный процесс против обвиняемых в мошенничестве с использованием фиктивных кредитных брокерских услуг. По данным следствия, «консультанты» обещали помочь получить кредиты закредитованным гражданам, взимая с них значительные суммы за свои услуги, но в итоге клиенты оставались без денег и без кредитов. Об этом пишут «Известия».

« Ф и н а н с о в ы х „ к о н с у л ь т а н т о в “ , к о т о р ы е о б е щ а л и х р о н и ч е с к и м д о л ж н и к а м п о м о ч ь п о л у ч и т ь к р е д и т в б а н к е , п р и в л е к л и к о т в е т с т в е н н о с т и в Санкт-Петербурге. Они брали существенные суммы за „услуги“ и сообщали клиенту, что банк якобы отказал. Обманутых по этой схеме граждан тысячи по всей стране. В Санкт-Петербурге начался один из первых процессов в отношении группировки таких мошенников», — сообщают «Известия».

Организация включала в себя несколько юридических лиц, таких как «Альфа-плюс», «Открытие финанс» и «Содействие», через которые проводились все финансовые операции. Суммы ущерба варьировались от 20 до 150 тысяч рублей на одного потерпевшего, что свидетельствует о крупномасштабном характере преступной деятельности. Согласно информации от правоохранительных органов, действия мошенников могут быть квалифицированы по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Это предусматривает серьезные уголовные наказания, включая длительные сроки лишения свободы, особенно если будет доказана деятельность в рамках организованной преступной группы.

Несмотря на явные доказательства мошенничества, привлечь обвиняемых к ответственности осложняется из-за хорошо организованной правовой защиты и использования лазеек в законодательстве. Многие из жертв уже не могут воспользоваться своим правом на суд из-за истечения сроков давности.