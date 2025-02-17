В ростовском правительстве произошло второе задержание за утро

Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следователей, под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение по национальной программе «Цифровая экономика» министерство неправомерно выделило средства из бюджета и заключило контракт с компанией «Электронные офисные системы (софт)» по предоставлению лицензий на использование системы документооборота «Дело» на почти 60 млн рублей. При этом фактически министерству поставили лицензию офисного редактора «Мой офис» — его цена ниже более чем в четыре раза.

Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Личные данные задержанного в ведомстве не раскрыли.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании замгубернатора и министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Его подозревают по аналогичной статье УК РФ — по версии следователей, он выдавал средства компаниям в тяжелом финансовом положении, после чего они проходили процедуру банкротства. В результате из бюджета похитили свыше 155 млн рублей.