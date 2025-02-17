Появилось редкое фото жены экс-мэра Самары, чье тело нашли в бочке

Бывший главный редактор газеты администрации Самары Сергей Курт-Аджиев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию убитого экс-мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи, чьи тела нашли в бочках. Снимок сделан во время празднование Нового года в 2006 году в спорткомплексе «МТЛ-Арена».

На фото супруги сидят за столом. Тархов улыбается и хлопает, а рядом с ним сидит его супруга Наталья — женщина в очках, также улыбающаяся.

Политики и сотрудники администрации Тархова рассказали, что не видели Наталью и не знают, как она выглядела. Они отметили, что на многих светских мероприятиях, согласно протоколу, участие предусматривалось с супругами, но мэр всегда приходил на такие мероприятия без жены.

Один из близких друзей Тархова отметил, что Наталья всегда оставалась дома, не работала и не участвовала в общественной жизни. Многие считали, что экс-мэр скрывал свою супругу от посторонних, чтобы обезопасить ее от возможных угроз.

Тархова и его жену нашли застреленными в Самаре в начале февраля, их тела были законсервированы в бочки. Подозреваемой в убийстве стала их внучка — Екатерина Тархова-Бельская. По версии следствия, для этого девушка купила строительную пилу, химические вещества, канистры и пластиковые бочки.