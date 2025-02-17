ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума была атакована семью беспилотными летающими аппаратами. Пострадавших и угрозы разлива нефти нет, сообщила компания.

По данным компании, сегодня атаке подверглась «Кропоткинская» - крупнейшая станция консорциума на территории России.

« Т е р р о р и с т и ч е с к и й у д а р б ы л н а н е с е н с е м ь ю б е с п и л о т н ы м и л е т а т е л ь н ы м и а п п а р а т а м и , н а ч и н е н н ы м и п о м и м о в з р ы в ч а т к и м е т а л л и ч е с к и м и п о р а ж а ю щ и м и э л е м е н т а м и . А т а к а б ы л а п р о и з в е д е н а с в р е м е н н ы м и н т е р в а л о м , с ц е л ь ю н е т о л ь к о н а р у ш и т ь р а б о т у о б ъ е к т а , н о и п р и в е с т и к ж е р т в а м с р е д и о п е р а т и в н о г о п е р с о н а л а с т а н ц и и » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и н а с а й т е к о м п а н и и .

В Каспийском трубопроводном консорциуме уточнили, что пострадавших в результате атаки нет, удалось предотвратить и угрозу разлива нефти. НПС «Кропоткинская» была выведена из эксплуатации, прокачка в системе Тенгиз – Новороссийск сейчас осуществляется на сниженных режимах.

« В с е а к ц и о н е р ы м е ж д у н а р о д н о г о к о н с о р ц и у м а , в к л ю ч а я п р е д с т а в и т е л е й к о м п а н и й и з С Ш А и Е в р о п ы , и з в е щ е н ы о т е р р о р и с т и ч е с к о й а т а к е н а г р а ж д а н с к и й о б ъ е к т с р е д с т в а м и Б П Л А и е г о р е з у л ь т а т а х » , - п о д ч е р к н у л и в п р е с с - с л у ж б е , н а п о м н и в , ч т о п о э т о м у м а р ш р у т у т р а н с п о р т и р у е т с я б о л е е д в у х т р е т е й в с е й э к с п о р т н о й н е ф т и К а з а х с т а н а .

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев для прекращения поставок российского газа в Европу совершили атаку девятью беспилотниками на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью «Турецкого потока». Все БПЛА были успешно сбиты.