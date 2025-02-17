ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани
Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума была атакована семью беспилотными летающими аппаратами. Пострадавших и угрозы разлива нефти нет, сообщила компания.
По данным компании, сегодня атаке подверглась «Кропоткинская» - крупнейшая станция консорциума на территории России.
«Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», - говорится в сообщении на сайте компании.
В Каспийском трубопроводном консорциуме уточнили, что пострадавших в результате атаки нет, удалось предотвратить и угрозу разлива нефти. НПС «Кропоткинская» была выведена из эксплуатации, прокачка в системе Тенгиз – Новороссийск сейчас осуществляется на сниженных режимах.
«Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах», - подчеркнули в пресс-службе, напомнив, что по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев для прекращения поставок российского газа в Европу совершили атаку девятью беспилотниками на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью «Турецкого потока». Все БПЛА были успешно сбиты.