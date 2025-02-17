У россиянки забрали троих детей

У жительницы Омской области забрали троих детей после жалоб односельчан на оставшихся без присмотра голых малышей. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону.

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По данным ведомства, россиянка проживает с сожителем и тремя детьми 2021, 2023 и 2024 годов рождения. О ситуации в правоохранительных органах узнали из сообщений в местных пабликах.

« О п е к а н е р е а г и р у е т . Н е з н а е м к у д а о б р а щ а т ь с я у ж е . Н а в и д е о п р о с т о д е т и о д н и г о л ы е , а в д о м е н е т н и к о г о » , — р а с с к а з а л и ж и т е л и с е л а , и х с л о в а в м е с т е с п о д т в е р ж д а ю щ и м и к а д р а м и опубликованы в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Выехавшие на место сотрудники полиции подтвердили, что в доме антисанитарные условия, а должный уход за детьми отсутствует.

В отношении матери составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Детей забрали и направили в больницу, сейчас их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Как пояснили в администрации Кормиловского района, дети были изъяты из семьи на время выяснения обстоятельств произошедшего. По данным чиновников, во время съемки мать детей управлялась во дворе по хозяйству.

« С и т у а ц и я н а х о д и т с я н а к о н т р о л е к о м п е т е н т н ы х о р г а н о в » , — з а к л ю ч и л и п р е д с т а в и т е л и а д м и н и с т р а ц и и .

Ранее другой житель российского региона привязал сына к стулу и избил палкой. О домашнем насилии полицейским сообщила мать мальчика. Подозреваемый попытался уехать из дома, чтобы избежать ответственности, однако его задержали.