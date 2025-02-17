В деле похитителя кенгуру из зоопарков появился второй эпизод

Второй эпизод появился в уголовном деле Ивана Некрасова, обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков в Калужской и Ярославской областях. Теперь он обвиняется в краже в крупном размере, совершенной с незаконным проникновением в помещение, сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Следователем СО ОМВД России по Жуковскому району (Калужская область - прим. ТАСС) Некрасову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением) и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, соединены в одно производство", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело планируют расследовать в Калуге.
Три кенгуренка пропали из зоопарков Ярославской и Калужской областей в период с 26 по 30 сентября 2024 года. Один кенгуренок был украден из Ярославского зоопарка, два - из парка птиц "Воробьи" в Калужской области. Некрасов был задержан сотрудниками полиции 2 октября на железнодорожном вокзале Александрова Владимирской области. В его сумке был обнаружен кенгуренок. Еще одно животное Некрасов продал, третий кенгуренок погиб. Позже полиция обнаружила кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля в Московской области. Животное вернули в зоопарк.
С 4 октября 2024 года по решению Заволжского районного суда Ярославля Некрасов находится под стражей, во время заседания он вел себя неадекватно, кричал и плакал. Адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева сообщала ТАСС, что Некрасов, предположительно, страдает психическим заболеванием.