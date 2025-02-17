В ЮАР расстреляли имама-гомосексуалиста*
Вооруженные люди расстреляли в ЮАР машину, в которой ехал Мухсин Хендрикс, являющийся первым открытым имамом-гомосексуалистом*. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, «первый открытый имам-гей*» был убит недалеко от города Гебеха.
В полиции пояснили, что имам, возглавлявший мечеть, которая предоставляла «безопасное пространство, где геи-мусульмане* и маргинализированные женщины могли практиковать ислам», ехал в машине с водителем, когда перед ними остановился другой автомобиль и заблокировал проезд.
«Двое неизвестных вооруженных людей с закрытыми лицами вышли из автомобиля и начали стрелять», - пояснили в пресс-службе полиции, уточнив, что Мухсин Хендрикс погиб на месте.
При этом в адрес имама ранее поступали угрозы и ему советовали нанять телохранителя. Однако он отверг это предложение, заявив, что никогда не боялся нападений.
Ранее Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта.
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