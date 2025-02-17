В ЮАР расстреляли имама-гомосексуалиста*

Вооруженные люди расстреляли в ЮАР машину, в которой ехал Мухсин Хендрикс, являющийся первым открытым имамом-гомосексуалистом*. Об этом пишет The Guardian.

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По данным издания, «первый открытый имам-гей*» был убит недалеко от города Гебеха.

В полиции пояснили, что имам, возглавлявший мечеть, которая предоставляла «безопасное пространство, где геи-мусульмане* и маргинализированные женщины могли практиковать ислам», ехал в машине с водителем, когда перед ними остановился другой автомобиль и заблокировал проезд.

« Д в о е н е и з в е с т н ы х в о о р у ж е н н ы х л ю д е й с з а к р ы т ы м и л и ц а м и в ы ш л и и з а в т о м о б и л я и н а ч а л и с т р е л я т ь » , - п о я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е п о л и ц и и , у т о ч н и в , ч т о М у х с и н Х е н д р и к с п о г и б н а м е с т е .

При этом в адрес имама ранее поступали угрозы и ему советовали нанять телохранителя. Однако он отверг это предложение, заявив, что никогда не боялся нападений.

Ранее Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта.

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