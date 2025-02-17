Неизвестные похитили студентку из Москвы и потребовали три миллиона рублей

Неизвестные якобы похитили студентку и потребовали у ее родителей три миллиона рублей. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

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По информации журналистов, девушка выехала из Москвы на поезде 10 февраля и должна была прибыть в Таганрог на следующий день, однако с момента отъезда она не выходила на связь. Родители пытались дозвониться до дочери, но безуспешно. Ночью 12 февраля отцу девушки написали неизвестные: они прислали видео с похищенной и сообщение с требованием передать им три миллиона рублей в течение суток. После этого мужчина сразу обратился в полицию.

— В о в р е м я р а з г о в о р а с п р о в о д н и к о м п о л и ц е й с к и е в ы я с н и л и , ч т о д е в у ш к а в ы ш л а и з п о е з д а в В о р о н е ж с к о й о б л а с т и . П о з ж е у д а л о с ь н а й т и и с а м у д е в у ш к у — о н а н а х о д и л а с ь в о д н о й и з к в а р т и р в Нововоронеже. <...> Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и сказали, что ее родным грозит опасность. И чтобы спасти их, нужно принять участие в инсценировке ее похищения. Сейчас полицейские планируют возбудить дело по статье «Вымогательство», — написал Telegram-канал.

Ранее двое мужчин похитили первокурсницу экономического факультета университета имени Плеханова. Переехавшая из Краснодара девушка возвращалась в свою арендованную квартиру на Рязанском проспекте. В этот момент ее схватили неизвестные, затолкали в машину и увезли.