Baza: Неизвестные похитили студентку из Москвы и потребовали три миллиона рублей
Неизвестные якобы похитили студентку и потребовали у ее родителей три миллиона рублей. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации журналистов, девушка выехала из Москвы на поезде 10 февраля и должна была прибыть в Таганрог на следующий день, однако с момента отъезда она не выходила на связь. Родители пытались дозвониться до дочери, но безуспешно. Ночью 12 февраля отцу девушки написали неизвестные: они прислали видео с похищенной и сообщение с требованием передать им три миллиона рублей в течение суток. После этого мужчина сразу обратился в полицию.
— Во время разговора с проводником полицейские выяснили, что девушка вышла из поезда в Воронежской области. Позже удалось найти и саму девушку — она находилась в одной из квартир в Нововоронеже. <...> Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и сказали, что ее родным грозит опасность. И чтобы спасти их, нужно принять участие в инсценировке ее похищения. Сейчас полицейские планируют возбудить дело по статье «Вымогательство», — написал Telegram-канал.
Ранее двое мужчин похитили первокурсницу экономического факультета университета имени Плеханова. Переехавшая из Краснодара девушка возвращалась в свою арендованную квартиру на Рязанском проспекте. В этот момент ее схватили неизвестные, затолкали в машину и увезли.