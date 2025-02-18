Суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Тархова по делу об убийстве

Суд оставил под стражей внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

" М е р у п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у о с т а в и т ь б е з и з м е н е н и я , а п е л л я ц и о н н у ю ж а л о б у - б е з у д о в л е т в о р е н и я " , - з а я в и л с у д ь я .

7 февраля Следственный комитет предъявил Тарховой обвинение в убийстве дедушки и бабушки.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

Telegram-канал Mash писал, что у следователей также появилась версия, что тела Тарховых могли быть растворены. Если это подтвердится, то от жертв могли остаться только зубы, которые будет сложно найти. Подробнее о деле — в материале "Газеты.Ru".