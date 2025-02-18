Экс-директора Приморской краевой филармонии осудили на девять лет

Бывший директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко приговорена к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.
"По результатам рассмотрения уголовного дела Анна Алеко признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере). <...> С учетом позиции прокурора суд назначил осужденной итоговое наказание в виде лишения свободы на девять лет со штрафом в размере 18 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя, на шесть лет, лишением классного чина, конфискацией суммы взяток на общую сумму более 5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Алеко будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Суд установил, что в июле - августе 2018 года Алеко получила, в том числе через посредника, взятку в размере 1,5 млн рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу компании "Интегра" при поставке музыкального оборудования. Она же в период с июля 2018 по март 2019 года получила взятку в размере 3,5 млн рублей и часы марки Rado стоимостью более 90 тыс. рублей за совершение аналогичных действий в пользу указанного юридического лица.
В мае 2023 года Ленинский районный суд Владивостока арестовал Алеко по делу о получении взятки. Алеко являлась депутатом регионального парламента с 2021 года, где исполняла обязанности заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Сразу после ареста "Единая Россия" приостановила ее членство в партии. В ноябре прошлого года законодательное собрание Приморья лишило ее полномочий депутата.