Экс-директора Приморской краевой филармонии осудили на девять лет

Бывший директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко приговорена к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

" П о р е з у л ь т а т а м р а с с м о т р е н и я у г о л о в н о г о д е л а А н н а А л е к о п р и з н а н а в и н о в н о й в с о в е р ш е н и и д в у х э п и з о д о в п р е с т у п л е н и й , п р е д у с м о т р е н н ы х ч . 6 с т . 2 9 0 У К Р Ф ( п о л у ч е н и е д о л ж н о с т н ы м л и ц о м л и ч н о и ч е р е з п о с р е д н и к а в з я т к и в о с о б о к р у п н о м р а з м е р е ) . < . . . > С у ч е т о м п о з и ц и и п р о к у р о р а с у д н а з н а ч и л о с у ж д е н н о й и т о г о в о е н а к а з а н и е в в и д е л и ш е н и я с в о б о д ы н а д е в я т ь л е т с о ш т р а ф о м в р а з м е р е 1 8 м л н р у б л е й и л и ш е н и е м п р а в а з а н и м а т ь с я д е я т е л ь н о с т ь ю , с в я з а н н о й с в ы п о л н е н и е м ф у н к ц и й р у к о в о д и т е л я , н а ш е с т ь л е т , л и ш е н и е м к л а с с н о г о ч и н а , к о н ф и с к а ц и е й с у м м ы в з я т о к н а о б щ у ю с у м м у б о л е е 5 м л н р у б л е й . П р и г о в о р н е в с т у п и л в з а к о н н у ю с и л у " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е , у т о ч н и в , ч т о А л е к о б у д е т о т б ы в а т ь н а к а з а н и е в к о л о н и и о б щ е г о р е ж и м а .

Суд установил, что в июле - августе 2018 года Алеко получила, в том числе через посредника, взятку в размере 1,5 млн рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу компании "Интегра" при поставке музыкального оборудования. Она же в период с июля 2018 по март 2019 года получила взятку в размере 3,5 млн рублей и часы марки Rado стоимостью более 90 тыс. рублей за совершение аналогичных действий в пользу указанного юридического лица.

В мае 2023 года Ленинский районный суд Владивостока арестовал Алеко по делу о получении взятки. Алеко являлась депутатом регионального парламента с 2021 года, где исполняла обязанности заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Сразу после ареста "Единая Россия" приостановила ее членство в партии. В ноябре прошлого года законодательное собрание Приморья лишило ее полномочий депутата.