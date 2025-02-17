В Нижегородской области пресекли диверсию на железной дороге

Следователи возбудили уголовное дело против двух жителей Нижегородской области, подозреваемых в покушении на диверсию на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Дело было возбуждено Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте. По данным следователей, двое мужчин пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. Преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ и управления на транспорте МВД России.

В СК отметили, что всего за 2024 год следователи направили в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера. По оценке следователей, это на 40 процентов больше, чем в 2023 году. В СК заявили, что часто граждан заставляют пойти на подобные преступления через обман в интернете.

Следователи рассказали, что под разными предлогами злоумышленники принуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры и другим преступлениям. Организаторы таких преступлений обычно находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди и пенсионеры, подчеркнули в СК.

Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии, подозреваемого в передаче данных о российских военных кораблях Украине. По данным спецслужбы, 30-летний мужчина отправлял через специальный чат-бот координаты военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива. Кроме того, он отправил фотографии одной из местных воинских частей.