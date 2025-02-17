Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

Ущерб по делу бывшего заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составил почти 156 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что Рачаловский осознавал незаконность выделения средств господдержки, но все равно приказал подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.

В п о с л е д с т в и и п о л у ч а т е л и с у б с и д и й о б ъ я в л е н ы б а н к р о т а м и , д е н е ж н ы е с р е д с т в а в р а з м е р е 1 5 5 , 2 м л н р у б л е й п о х и щ е н ы , — п о д ч е р к н у л и в УФСБ.

В правительстве Ростовской области заявили, что Рачаловский задержан, следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий. Других подробностей пока не приводится.

Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя местного Гортранса Сергея Нугаева, который проходит по уголовному делу о получении крупной взятки. Мужчина был задержан 14 февраля. По версии следствия, он получил взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.