Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области
Ущерб по делу бывшего заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составил почти 156 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что Рачаловский осознавал незаконность выделения средств господдержки, но все равно приказал подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.
Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены, — подчеркнули в УФСБ.
В правительстве Ростовской области заявили, что Рачаловский задержан, следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий. Других подробностей пока не приводится.
Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя местного Гортранса Сергея Нугаева, который проходит по уголовному делу о получении крупной взятки. Мужчина был задержан 14 февраля. По версии следствия, он получил взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.