Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

Ущерб по делу бывшего заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составил почти 156 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что Рачаловский осознавал незаконность выделения средств господдержки, но все равно приказал подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов.

Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области
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Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены, подчеркнули в УФСБ.

В правительстве Ростовской области заявили, что Рачаловский задержан, следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий. Других подробностей пока не приводится.

Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя местного Гортранса Сергея Нугаева, который проходит по уголовному делу о получении крупной взятки. Мужчина был задержан 14 февраля. По версии следствия, он получил взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.

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