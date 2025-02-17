Младенец упал с дивана и не выжил в Ленинградской области

В городе Коммунаре Ленинградской области трехмесячный младенец не пережил падения с дивана.

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Пострадавшего ребенка доставили в Гатчинскую больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачам не удалось спасти младенца.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мать отошла за подгузником, оставив малыша в комнате одного. В это время ребенок упал, после чего женщина взяла его на руки и вызвала скорую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, передает «Фонтанка».

В церкви Сан-Джованни Баттиста в итальянском городе Бари обнаружили тело младенца, которого оставили в беби-боксе.

Ребенка, скончавшегося в колыбели из-за переохлаждения, нашел сотрудник похоронного агентства Роберто Саварезе, который был в церкви на траурной церемонии и заметил, что дверца устройства приоткрыта. Он заявил, что организует похороны для малыша за свой счет.

В Подпорожье Ленинградской области 27-летняя мать после кормления нашла свою полуторамесячную дочь мертвой. Девочка недолгое время находилась одна в комнате, а когда женщина вернулась, ее дочь уже была без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле ребенка следов насильственной смерти.